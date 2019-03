Joseph renova até 2023 e fica com a segunda maior cláusula do plantel

SAD prolongou a ligação do médio por mais três temporadas e aumentou-lhe o salário, protegendo-o com uma cláusula de 20 milhões de euros, a segunda maior do plantel

O tempo acabou por dar razão a quem apostou na contratação de Joseph Amoah em fevereiro de 2015. Originário do Feyenoord Academy (Gana), o mesmo clube que formou Bernard Mensah (Kayserispor), o médio de 24 anos convenceu o técnico Luís Castro, em campo viu-se livre do rótulo de promessa rodeada de dúvidas e, como prémio, foi convidado pelo V. Guimarães a renovar o contrato (expirava em 2020) por mais três épocas, passando a usufruir de um salário melhorado. Com esta operação, já concretizada, a sociedade desportiva dos minhotos elevou-lhe ainda a cláusula de rescisão de 20 para 25 milhões de euros, como já havia acontecido, por exemplo, com André Almeida (ex-equipa B). É a segunda maior blindagem do quadro de profissionais vitorianos, depois de Rochinha (25 milhões).

Os primeiros sinais de que esta poderia ser a época da afirmação de Joseph foram registados ainda no verão, durante a pré-época, com Luís Castro a travar o seu empréstimo a um clube da I Liga. Muito dinâmico e com bom toque de bola, como tanto aprecia o treinador, o centrocampista conquistou por mérito próprio um lugar no grupo e a primeira oportunidade surgiu logo à terceira jornada, frente ao FC Porto. Ficou associado a uma surpreendente vitória no Dragão (2-3) e ganhou novo balanço no começo do ano, depois de ter causado boa impressão em dois jogos consecutivos com o Benfica (para a Taça e o campeonato). Só desapareceu da equipa devido a um problema muscular, mas já disputou nesta época mais jogos pela equipa principal (dez) do que nas quatro anteriores (sete), face ao desinteresse dos técnicos Rui Vitória, Armando Evangelista, Sérgio Conceição e Pedro Martins. Já na equipa B, sob o comando de Vítor Campelos, tornou-se numa opção imprescindível, ao mesmo tempo que era alvo de um trabalho psicológico.

Concretizado o "sonho" de "jogar pela primeira equipa", como expressou recentemente, Joseph estabeleceu como próxima etapa "melhorar na finalização" e "deixou para as pessoas" as comparações com o histórico N"Dinga.