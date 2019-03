Joseph está afastado do dérbi minhoto com o Braga

Médio sofreu uma lesão que o impede de jogar em Braga. Wakaso regressa após cumprir castigo e Pêpê deve manter-se no onze.

Luís Castro vai ser obrigado a fazer alterações no meio-campo no dérbi de sábado, em Braga. Joseph sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda na receção ao Marítimo, e não recuperará a tempo de participar no duelo com os arsenalistas. O médio-defensivo ganês não treinou ontem e vai continuar a fazer tratamento e ginásio nos próximos dias, pelo que é uma baixa confirmada para o confronto com o vizinho e rival.

Com Wakaso de regresso, depois de cumprir castigo no encontro com o Marítimo, o treinador do V. Guimarães deverá optar por manter Pêpê no onze inicial no jogo de Braga. A diferença em relação ao encontro com os madeirenses é que Wakaso preencherá, como é natural, a zona mais recuada do meio-campo, até porque é um dos indiscutíveis de Luís Castro, sendo o segundo jogador mais utilizado no plantel, com 22 jogos (só falhou a receção ao Marítimo e a visita ao Nacional), atrás do guarda-redes Douglas (23). A confirmar-se esta opção, Pêpê subirá na zona intermédia para jogar como "interior" e na linha de Mattheus Oliveira. Esta mudança significará que o trio do meio-campo será formado pela segunda vez por Wakaso, Pêpê e Mattheus Oliveira, repetindo a fórmula usada a 6 de janeiro, no Jamor, contra o Belenenses.

A ausência de Joseph, produto da equipa B, poderá ter influência na capacidade defensiva e na dinâmica ofensiva da equipa, uma vez que o ganês, que foi alvo de trabalho específico durante quatro meses, assumiu um papel determinante na estrutura montada pelo técnico vitoriano, que após o V. Guimarães-FC Porto, da 20.ª jornada, referiu que Joseph "pode ser um espanto para alguns analistas, mas para quem treina com ele todos os dias não é". Depois de ter sido titular na terceira e na quarta jornadas, o médio recuperou um lugar no onze no arranque da segunda volta, frente ao Benfica, e não mais saiu do onze.