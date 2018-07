João Amaral desejado em Guimarães, mas há mais interessados

Extremo que brilhou no V. Setúbal, e que foi contratado pelo Benfica, não entrou nos planos de Rui Vitória e passou a ser um nome apetecível no mercado

É público que o Vitória está no mercado à procura de extremos e, sabe O JOGO, João Amaral é um dos alvos. Contratado pelo Benfica ao V. Setúbal, o jogador de 26 anos não faz parte dos planos de Rui Vitória, embora uma transferência para Guimarães só seja possível se se desvincular dos encarnados, isto devido à nova lei de empréstimos, que permite apenas a cedência de um jogador entre equipas do mesmo campeonato (o médio Pêpê encontra-se nessa situação).

O Vitória não é o único clube interessado em João Amaral, tendo a concorrência do Chaves e também de emblemas estrangeiros, um deles da Polónia - o Lech Poznan já se posicionou para contratar o jogador a título definitivo. Quer isto dizer que, à partida, o Benfica levará em conta a melhor proposta.

Tal como tem sido noticiado, a SAD pretende dar a Luís Castro mais dois extremos, estando vários referenciados, como Hernâni, do FC Porto, mas também Ola John, do Benfica, este já encaminhado, dois elementos que teriam igualmente de chegar a Guimarães em moldes definitivos. Até à realização do segundo estágio, com início marcado para 29 de julho, a SAD conta resolver o dossiê do reforço das alas ofensivas, de maneira a que Luís Castro possa trabalhar em Lousada com a configuração final do plantel.

Natural de Vila Nova de Gaia, João Amaral jogou no Candal, Padroense, Mirandela, AD Oliveirense e Pedras Rubras, clubes de divisões inferiores, antes de saltar para o V. Setúbal em 2016/17. Duas épocas em bom nível no Sado, com muitos jogos (37 na primeira e 41 na segunda) e vários golos (cinco e nove, respetivamente), levaram-no a ser contratado pelo Benfica, se bem que rapidamente tenha terminado o sonho de vestir a camisola encarnada. Com contrato até 2021, o extremo não entrou na lista de jogadores que Rui Vitória levou para o estágio em Inglaterra, que está a decorrer, e foi colocado rapidamente no mercado. O Vitória foi um dos primeiros clubes a manifestar a intenção de contar com o jogador, esperando agora pelo desenrolar das negociações.