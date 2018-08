João Afonso: "Acreditámos que o empate seria possível"

O capitão do Vitória lamentou a entrada em falso em casa do Benfica

João Afonso foi o porta-voz da equipa do V.Guimarães após o desaire por 3-2 em casa do Benfica. O defesa central admitiu a primeira parte abaixo do exigível e destacou a reação na segunda parte.

"Acreditámos no empate depois de uma primeira parte que não foi bem conseguida da nossa parte, temos que admitir. Correções feitas ao intervalo e na segunda parte acreditámos sempre. Vínhamos com a ideia de reagir, conseguirmos e é essa a ideia que queremos dar, mas não como reação, antes começando o jogo como começámos a segunda parte. Tem de ser essa a nossa personalidade, acreditar sempre que é possível do primeiro ao último minuto", analisou João Afonso que agradeceu "o apoio dos mais de 1000 adeptos do Vitória" que se deslocaram ao Estádio da Luz nesta sexta-feira.