Jefferson Encada quer ter "mais oportunidades" depois da estreia

Extremo de 21 anos foi lançado por Ivo Vieira na partida com o Rio Ave e espera repetir a experiência. Na antevisão ao jogo com o rival Braga, apostou na vitória

Produto da formação do Sporting, Jefferson Encada não tem parado de queimar etapas como profissional do V. Guimarães desde que chegou em 2018, destinado, numa primeira fase, à equipa de Sub-23. O salto para a formação B foi uma questão de pouco tempo e, no último domingo, o extremo teve mesmo a oportunidade de se estrear pela equipa principal, frente ao Rio Ave, em Vila do Conde. "A equipa B serve para crescer, com o foco na primeira equipa. Vim para aqui com o objetivo de lutar e ter uma oportunidade e já tive. Vou continuar a trabalhar para ter mais oportunidades", declarou à comunicação do clube, assumindo que tudo fará para merecer uma nova oportunidade do técnico Ivo Vieira.

Devolvido à formação secundária, Encada conta agora bater o rival Braga B nesta sexta-feira. "Vamos encarar esse jogo como os outros, embora com motivação extra porque a vitória é muito importante para nós e para os adeptos. Ainda não perdemos e também ainda não sofremos qualquer golo. Temos, aliás, como objetivo para esta época sofrer o mínimo possível de golos. Vamos continuar a trabalhar para alcançar vitórias", prometeu, esperançado num desfecho festivo na receção aos arsenalistas e sublinhando a ideia de que não falta competitividade no Campeonato de Portugal. "Não é fácil. Temos que encarar todos os jogos com seriedade e dar o máximo para ganhar", juntou.