Ivo Vieira no arranque da pré-época: Temos de lutar todos pelo mesmo"

O Vitória de Guimarães começou a pré-época com a realização dos habituais exames médicos.

Ivo Vieira, treinador do Vitória de Guimarães, falou no primeiro dia da pré-época dos vitorianos sobre as ambições que a equipa tem e ainda sobre o primeiro desafio a contar para a segunda pré-eliminatória da Liga Europa.

"Há uma certeza, trata-se de um desafio muito aliciante. Obviamente que neste período preparatório temos bem delineados os objetivos desta época e que todos aqueles que são apaixonados, os vitorianos, têm em fazer uma época que tenham muitas alegrias. Estamos no arranque, mas, à partida, é neste momento que se conseguem algumas conquistas. É gratificante e fico orgulhoso pela receção e por sentir que as pessoas gostam daquilo que o Ivo Vieira no futuro pode vir a dar ao Vitória juntamente com toda a estrutura que trabalha em prol do mesmo objetivo, com esses mesmos adeptos apaixonados pelo clube. Hoje estamos a cimentar o início daquilo que pode ser o nosso futuro com bastante consistência e temos de lutar todos juntos pelo mesmo. É sempre grato sentir esse apoio, mas é normal para aqueles que chegam", começou por dizer.

O antigo técnico do Moreirense falou também sobre o desafio que se aproxima e o objetivo "bem vincado" do plantel: "Será uma deslocação uma mais longa do que outra, independentemente disso, seja qual for o adversário vamos prepara-nos para poder estar nas melhores condições. Temos o tempo a correr e temos de ser muito céleres na preparação da equipa em termos físicos e táticos para nesse momento a equipa estar capaz de dar uma resposta que vá de encontro aos nossos objetivos. Temos o objetivo bem vincado de ultrapassar esta primeira eliminatória, sabemos que será difícil frente a duas equipas que já estão a competir, nós vamos partir de trás, mas muitas vezes os que, à partida, partem de trás se forem competentes e competitivos podemos chegar na frente."

João Carlos Teixeira, médio dos conquistadores, também deixou as primeiras palavras depois da realização dos habituais exames médicos.

"É o primeiro dia da nova época, com um novo treinador, mas temos a mesma ambição de trabalhar o máximo e tentar sermos melhores todos os dias para conseguir bons resultados este ano. Estamos todos motivados. É muito importante começar a pré-época desde início, para perceber as ideias do treinador de início e também para trabalhar e recuperar a forma física que acabámos por perder um pouco nas férias. O objetivo é passar esta primeira eliminatória e depois ver quais são as probabilidades. Vamos dar o nosso melhor. Quero muito mostrar o meu valor.