Ivo Vieira e o poderio do Eintracht: "Vão jogar com 11 jogadores"

O Vitória de Guimarães defronta o Eintracht Frankfurt amanhã, quinta-feira (20h00), em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Eintracht: "Sabemos que temos pela frente uma tarefa difícil. No primeiro jogo do grupo, tivemos um desempenho muito aceitável, o resultado é que não foi o esperado. Jogámos com o líder da Liga da Bélgica e agora vamos defrontar um adversário fortíssimo, de um campeonato muito competitivo, que chegou às meias-finais da Liga Europa na época passada, mas temos as nossas pretensões e vamos lutar por aquilo em que acreditamos. Jogaremos com o sentimento de ganhar a partida".

Jogo em Liège: "Se repetirmos a qualidade que apresentámos contra o Standard Liège, será um bom prenúncio. Só esperamos um resultado diferente. Se tivermos em mente o objetivo traçado, estaremos mais próximos da vitória. Vamos tentar tudo. A equipa tem tido comportamentos muito aceitáveis em termos de qualidade de jogo e vamos tentar continuar assim, de modo a conseguirmos um resultado positivo".

As duas equipas perderam o primeiro jogo do grupo: "Os nossos adeptos são uma grande alavanca para a nossa luta. As duas equipas entraram com o pé esquerdo no grupo, mas têm outra valia. Vão lutar por um resultado positivo desta vez tendo em conta essa falta de pontos. Cada um vai tentar amealhar pontos e o Vitória vai estar nessa luta. Se formos competentes e concentrados, estaremos próximos da vitória".

O Eintracht teve a derrota mais pesada de sempre em casa: "Nós também temos a responsabilidade de fazer um resultado diferente perante os nossos adeptos. O Eintracht é uma equipa fortíssima, com grandes individualidades, mas o Vitória também é uma equipa competitiva e vai dizer presente em jogo. Seremos um adversário forte que colocará problemas ao Eintracht. Apesar de ter tido um resultado pesado no último jogo, o Eintracht terá presente apenas o nosso jogo".

Jogo decisivo? "A mensagem que tenho passado para motivar a equipa é acreditar e levar para o jogo o que temos trabalhado. É verdade que este jogo pode decidir o futuro das duas equipas, porque não é uma prova de longa duração, mas não é uma situação de alarme. Vamos desfrutar do jogo, acreditando que é possível conseguir um resultado positivo. Temos pela frente um grupo muito competitivo e forte, mas para andarmos nestas andanças temos de estar ao nível destes jogos. Há que amealhar pontos. É uma experiência que nos pode potenciar em relação ao futuro. Estes jogos ajudam-nos a crescer. Este grupo não é um problema para nós, é antes um fator de motivação para o Vitória tendo em vista o futuro".

Poderio do ataque do Eintracht: "Vão jogar com onze jogadores. É uma equipa muito atlética, com uma linha de três na defesa, com laterais muito profundos. E têm jogadores na frente que seguram muito bem a bola, que tanto pode ser o Bas Dost como os portugueses Gonçalo Paciência e André Silva. É uma equipa muito competitiva e intensa nas ações defensivas e ofensivas. Vamos tentar contrariar essas forças e potenciar as nossas em cada momento do jogo".