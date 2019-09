Ivo Vieira alerta antes da Luz: "Se não forem intensos, arriscam-se a perder espaço na equipa"

O treinador do Vitória promete uma equipa ambiciosa na luta por um triunfo diante do Benfica

Ivo Vieira projetou a visita do V.Guimarães ao estádio da Luz, esta quarta-feira, a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga. O treinador do Vitória garante que valoriza muito a Taça da Liga e garante que o Benfica terá pela frente um adversário competitivo

Postura na Luz: "O grande objetivo do Vitória é sempre fazer golos. Por mérito do adversário, os golos nem sempre se conseguem, também tem a ver com a competência de quem está do outro lado. Queremos fazer golos e ganhar jogos. O objetivo do Vitória na Taça da Liga é tentar fazer o seu melhor, sendo que contra o Benfica queremos fazer um resultado positivo. E sabemos que todos os pontos são importantes na fase de grupos. O Benfica é a equipa mais forte do grupo, já tem várias participações na final-four da prova e tem mais conquistas do que todos os outras equipas. Vamos tentar usufruir do jogo, sabendo que temos pela frente uma tarefa muito difícil contra um adversário que tem historial na competição."

Gestão do Benfica e do Vitória: "Não consigo controlar ou adivinhar o que vai fazer o o adversário, foco-me apenas em nós. Já fizemos alterações na nossa equipa e ela tem dado boas respostas, com qualidade. Vamos confiantes para este jogo, acreditando num bom resultado, com ou sem alterações. Será um Vitória à nossa imagem. Poderá haver ou não alguma alteração, mas seremos uma equipa competitiva. O Benfica tem, de resto, um plantel sustentado, com muita valia."

Benfica tenro? "O Benfica é sempre uma adversário difícil, estando num bom ou mau momento. Oferece sempre dificuldades, nem me parece que apresente fragilidades. Qualquer jogador do Benfica estará motivado para conquistar um lugar na equipa. Todos querem demonstrar ao treinador que podem ser peças-chave. Mas também teremos um Vitória competitivo, com muita vontade de ganhar o jogo."

Alterações no onze: "A cada jogo que temos pela frente, queremos ser o mais competitivos possível. As alterações que se fazem é que são valorizadas por vocês (jornalistas). Os jogadores reclamam espaço no bom sentido. Valorizamos muito a Taça da Liga e, seja qual for o adversário, queremos sempre ganhar. Vemos esta competição como a mais importante porque estará em causa no próximo jogo."

Alerta: "Se não forem intensos no jogo, os jogadores arriscam-se a perder espaço na equipa. Têm de ser competitivos em todos os jogos. Este jogo pode ditar aquilo que pode ser o nosso futuro, ou o futuro do Benfica, nesta competição. Não é um jogo decisivo, mas pode ditar muito. Não terá a carga emocional de outros, porque a responsabilidade estará do outro lado, porque o Benfica tem história na competição, mas nós acreditamos muito em nós e também somos grandes. Vamos lutar pela vitória."