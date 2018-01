Júlio Vieira de Castro apresenta candidatura e promete lugar na Champions

Júlio Vieira de Castro, engenheiro mecânico e sócio n.º 2 053 do Vitória de Guimarães, apresentou-se esta segunda-feira como candidato à presidência do clube.

Júlio Vieira de Castro, engenheiro mecânico e sócio n.º 2 053 do Vitória de Guimarães, apresentou-se esta segunda-feira como candidato à presidência do clube, assumindo como ambição a presença na Liga dos Campeões. Contando com nomes como o do piloto de ralis Pedro Meireles ou o ex-assessor do clube Duarte Magalhães, como vice-presidentes, o candidato do Movimento Novo Vitória tem em Ziad uma das figuras centrais. O tunisino, "uma lenda viva do clube com muitos e bonitos golos", assumirá o cargo de diretor geral da SAD caso a lista apresentada venha a ser eleita. "Um grande jogador deu lugar a um empresário de sucesso à escala global, conhecedor do futebol a nível mundial. Está connosco, pode dar ao Vitória projeção mundial e ajuda na captação de parceiros a nível global", referiu o candidato de 43 anos, assumindo que o ex-jogador tem competências a nível desportivo, mas também financeiro.

Considerando que o Vitória tem o "presente esgotado", Júlio Vieira de Castro e a sua equipa prometem "uma nova mentalidade de ambição" para o clube, de forma a "tirá-lo do estado depressivo, com situações estranhas" em que diz encontrar-se. A nível desportivo, colocar o Vitória na Liga dos Campeões é a grande aposta. "Ao fim de três anos do nosso mandato o Vitória tem de estar apurado para a Champions. O quarto lugar tem de ser nosso por natureza e temos de atingir os três primeiros lugares; é essa a nossa ambição", sublinhou Vieira de Castro, que nos próximos dias pretende falar com Mário Ferreira, acionista maioritário da SAD.

A lista de Júlio Vieira de Castro é a seguinte:

DIREÇÃO

Presidente - Júlio Vieira de Castro

Vice-presidente - João Nuno Pacheco

Vice-presidente - Pedro Meireles

Vice-presidente - Duarte Magalhães

Vice-presidente - José Maria Gomes Alves

ASSEMBLEIA GERAL

Presidente - Pedro Freitas

Vice-presidente - Luís Antero Silva

Secretários - José Antunes e Geraldo Ribeiro

CONSELHO FISCAL

Presidente - Rui Rodrigues

Vice-presidente - Joana Neves Gonçalves

Secretário - Nuno Baptista

Vogal de Sindicância de Contas - Manuel Mota

Vogal de Contencioso - José Diogo Jacinto

CONSELHO DE JURISDIÇÃO

Presidente - João Ildo Freitas

Vice-presidente - Cláudia Moura da Silva

Vogais - Vasco Castro, João Trugano Meireles, Ana Filipa Rocha.