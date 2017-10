Hurtado gera apreensão para a "final" de Marselha

Internacional peruano queixou-se de dores na coxa direita em contacto telefónico com o médico do Vitória. Vai realizar mais exames esta quinta-feira, sendo certo que está fora do jogo da Taça de Portugal.

O Vitória vai discutir o futuro na Liga Europa na próxima semana, quando visitar Marselha, e Pedro Martins pode ficar privado do médio mais influente. Convocado para o duplo compromisso do Peru na ronda de qualificação sul-americana para o Rússia"2018, Paolo Hurtado regressa a Guimarães com uma lesão na coxa direita e está em risco de ter de parar numa fase complicada do calendário. Para já, e isso é um dado adquirido, está fora do jogo com o Vasco da Gama Vidigueira, na Taça de Portugal.

Hurtado cumpriu castigo no jogo com a Argentina, no dia 5 de outubro, e acabou por se lesionar num treino de preparação para o jogo com a Colômbia, realizado anteontem - o empate faz com que o Peru vá disputar o play-off com a Nova Zelândia, em jogos marcados para novembro. O responsável pelo departamento médico do clube vitoriano entrou em contacto com o jogador para tentar perceber o grau de gravidade do problema, mas só com a realização de exames complementares é que haverá um diagnóstico completo. Hurtado queixou-se de dores na coxa direita, apesar de os jornais peruanos terem dado conta de uma suposta lesão na coxa esquerda.

A importância de Hurtado no Vitória pode medir-se pelo número de assistências. Soma quatro até agora, uma na Liga Europa e as outras três no campeonato

Seja como for, Pedro Martins vai ter de esperar mais algum tempo para ficar a saber se poderá levar o médio a Marselha. E a situação é sensível porque no plantel não existe outro jogador à altura para substituir o internacional peruano, utilizado no Vitória como elemento criativo do meio-campo. Rúben Oliveira é um 10, mas ainda não se estreou, pelo que dificilmente será o eleito para o lugar. A solução, caso Hurtado não recupere a tempo, está em Francisco Ramos, um jogador mais talhado para a posição 8, embora já tenha atuado mais subido no relvado, tal como aconteceu na Taça da Liga.