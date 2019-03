"Hoje não saímos satisfeitos com nada", desabafa Luís Castro

Treinador do V. Guimarães analisou a derrota frente ao Braga (1-0)

O que faltou? "Foi um jogo intenso que andou muito dividido na primeira parte e na segunda tivemos uma boa entrada, 25 minutos fortes. Depois o Braga teve um período mais dominante enquanto nos ajustámos e equilibramos, mas depois voltámos a tomar conta do jogo nos 10 minutos finais. Por isso é que, no cômputo geral, a posse andou mais para nós do que para o Braga. Mais faltas do Braga também, um jogo muito faltoso, o Braga parou muito cedo o que pretendíamos fazer e foi fazendo faltas em cima de faltas. Mas fundamentalmente bloqueámos o que queríamos do Braga, conseguimos suster, sair bem para o ataque, mas no último terço não fomos tão fortes, abusámos do cruzamento para a área".

Resultados não tão bons fora de casa: "Quando não conquistamos o que queremos, quando não chegamos aos três pontos, por muito boas que sejam as exibições, no mundo do futebol o que interessa são os resultados e tudo cai por terra quando não existem. Hoje não saímos satisfeitos com nada, embora nos tenhamos empenhado, mas isso é a nossa obrigação. Atitude, determinação, empenho... Cumprimos, mas não cumprimos o objetivo principal, que era conquistar pontos, se possível os três. Encontrámos um adversário que teve a possibilidade de chegar ao golo e vamos ter de continuar o nosso caminho, que é jogar no próximo sábado com o Boavista".