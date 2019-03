O dia em que Osorio ajudou a ofuscar Messi: elogios e uma estatística para recordar

Central destacou-se no triunfo histórico da Venezuela sobre a Argentina e volta motivadíssimo.

Yordan Osorio saiu do Wanda Metropolitano, em Madrid, com o ego reforçado. Afinal de contas, o central do Vitória participou num jogo histórico, no qual a Venezuela derrotou de forma sensacional a Argentina (3-1), num duelo que marcou o regresso de Leonel Messi à seleção nove meses depois do último jogo. "Osorio e Villanueva formaram uma dupla impecável", escreveu o site Líder en Deportes. Luís Castro vai receber daqui a dois dias um jogador motivadíssimo e isso é uma boa notícia para o Vitória antes da deslocação ao Santa Clara.

De acordo com as estatísticas oficiais do jogo, Osorio cumpriu 93 minutos no lado direito da defesa, tal como no clube vitoriano, e protagonizou 62 ações, 44 delas bem-sucedidas. Exemplo disso foram os passes: 35 no total, 33 certos, com uma percentagem de êxito de 94 por cento. Os três passes longos do central foram todos certos, da mesma forma que driblou com sucesso por duas vezes. Em 14 duelos ganhou oito, pouco mais de metade, e nos duelos aéreos ganhou dois dos três que efetuou.

Osorio fez ainda seis interceções, tantas como as perdas de bola, quatro delas no seu meio-campo. Para contrapor, o defesa realizou nove recuperações. Números que Luís Castro pode apreciar quando observar o vídeo do jogo, tarefa para cumprir nas próximas horas.