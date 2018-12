Empréstimo fez muito bem a Tozé

Médio cresceu muito no Moreirense. Quem o diz é o seu ex-treinador Manuel Machado

Tozé tem assumido um papel preponderante na equipa de Luís Castro. O médio foi titular em 11 dos 12 jogos em que participou e marcou dois golos, um dos quais decisivo, na jornada anterior, diante do Sporting. Depois de uma passagem irregular pelo Vitória, Tozé brilhou na época passada no Moreirense, regressando mais maduro e com capacidade para ser influente. "O Tozé beneficiou de uma sequência de jogos que lhe foi possível fazer no Moreirense", defende Manuel Machado, ex-treinador do médio. "De uma utilização avulsa no Vitória passou para uma permanente no Moreirense, o que lhe permitiu um grande crescimento e do qual o Vitória agora beneficia", acrescenta o técnico que não tem dúvidas de que "o empréstimo foi muito interessante para o jogador, para o Vitória e para o Moreirense e foi, acima de tudo, determinante para a evolução do jogador e para o que está a fazer nesta época".

Nos últimos jogos, Tozé ocupou o lado direito do meio-campo com sucesso. Manuel Machado entende, no entanto, que rende mais como organizador. "Joga nas três posições pela frente dos médios de cobertura. Este ano, por decisão do seu técnico, está a jogar da direita para dentro. Não é um jogador de profundidade e de espaços interiores, começa as suas ações no flanco para as terminar no espaço central. Quando joga da esquerda para dentro ou na posição 10 beneficia de um melhor enquadramento na utilização de uma das ferramentas importantes que possui, uma meia distância acima da média", diz Manuel Machado, considerando que "jogando da direita para dentro perde um pouco essa possibilidade".

O médio está a fazer "uma época em crescendo", dando uma boa sequência ao que fez na época passada. O seu ex-treinador acredita que, "apesar de estar a jogar muito bem da direita para dentro, ainda pode acrescentar algo mais se aparecer na posição 11 ou no corredor central". Foi com essa possibilidade de explorar a meia distância que, recordou Manuel Machado, fez 11 golos na época passada em Moreira de Cónegos.