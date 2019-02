Douglas já é um processo fechado no Vitória: novo contrato para o guarda-redes

Ficou concluído o processo de renovação do guarda-redes. Vontade mútua de prolongar a ligação facilitou o acordo.

Douglas vai continuar a representar o Vitória na próxima temporada. O guarda-redes acertou a renovação do contrato até junho de 2020, ou seja, por mais uma época. O brasileiro está em Guimarães desde janeiro de 2011, sendo o jogador do plantel com mais anos de ligação ao clube.

Tal como O JOGO deu conta há cerca de duas semanas, a administração vitoriana começou nessa altura por sinalizar o interesse na continuidade do guarda-redes, da mesma forma que detetou recetividade do jogador para prolongar o contrato. Estabelecida essa base, nos últimos dias discutiu-se o vínculo propriamente dito e, sem grandes dificuldades, chegou-se a um acordo para a prolongação da ligação. Esta foi a terceira vez que o guarda-redes acertou um novo contrato com o Vitória com a atual administração. Contratado em janeiro de 2011, quando Emílio Macedo da Silva ainda estava à frente do clube, Douglas agarrou a titularidade em 2012/13, a temporada que culminou com a conquista da Taça de Portugal, troféu em que teve, de resto, uma participação determinante. Logo depois desse triunfo memorável surgiu a primeira renovação, por quatro épocas, e em fevereiro de 2017 aconteceu a segunda revisão contratual, neste caso por mais duas temporadas. Agora, prestes a completar 36 anos, Douglas prolongou a ligação ao Vitória por mais uma época, uma prática normal nesta idade, em que o rendimento e perspetiva de carreira de um jogador passa a ser analisado num curto intervalo de tempo.

E a verdade é que Douglas tem merecido a confiança de vários treinadores em épocas diferentes, da mesma forma que tem cimentado o estatuto no plantel de jogador respeitado, sendo um dos capitães de equipa, juntamente com Pedro Henrique, João Afonso e André André.

Fim da carreira ainda por decidir



Natural de Ribeirão Preto, São Paulo, Douglas vai completar 36 anos no dia 9 de março e, pelo rendimento que vai apresentando, o fim da carreira ainda não está assim tão próximo. Desde logo porque é natural um guarda-redes manter-se em bom plano por mais tempo do que um jogador de campo, devido ao desgaste inferior em termos físicos. De resto, são muitos os casos de guarda-redes que conseguiram manter-se em atividade até aos 40 anos ou depois. Casillas, por exemplo, tem nesta altura 37 anos (fará 38 em maio), ao passo que Gianluigi Buffon celebrou em janeiro o 41.º aniversário, mantendo uma espécie de titularidade intermitente no Paris Saint-Germain.