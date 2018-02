Dois nomes sem consenso e Campelos assume equipa no Funchal

Pedro Emanuel e Daniel Ramos caíram e, para a SAD ganhar mais tempo para escolher o treinador, a opção recaiu no homem da casa.

Vítor Campelos, até aqui treinador da equipa B, vai assumir provisoriamente o cargo de treinador do Vitória, orientando já esta quarta-feira, juntamente com a sua equipa técnica, o treino, marcado para as 15h00, de maneira a preparar a equipa para o jogo com o Marítimo, no sábado, no Estádio dos Barreiros. A medida, para já provisória, permite à SAD ganhar tempo extra para encontrar um novo treinador, se bem que, claro está, Vítor Campelos vá ser alvo de avaliação contínua.

A contratação do substituto de Pedro Martins, depois de a SAD do Vitória ter optado pela mudança de corpo técnico no seguimento da derrota em casa perante o Braga, no último domingo, foi o prato forte da reunião de Direção que se realizou ontem à noite e que terminou às 00h45. Pedro Emanuel, atualmente livre, e Daniel Ramos, do Marítimo, foram os mais falados pela administração da SAD liderada por Júlio Mendes, mas depois de apreciados os perfis dos candidatos, bem como tendo em conta o momento do clube, os dois nomes não colheram consenso e acabaram mesmo por cair. Desta forma, a SAD optou por Vítor Campelos, também atendendo ao bom trabalho que o treinador está a desenvolver na equipa B, já com seis triunfos consecutivos, num percurso cem por cento vitorioso na segunda volta da II Liga.

Apesar de Pedro Emanuel ter deixado de ser hipótese, é certo que houve um contacto do Vitória com o treinador de 43 anos, no sentido de perceber a sua disponibilidade e ambição para encaixar no projeto do clube.

Agora, a SAD liderada por Júlio Mendes vai continuar a trabalhar no dossiê, tendo ganho mais tempo para desenvolver contactos e discutir ideias sobre o futuro treinador da equipa, para já entregue a Vítor Campelos, que há algum tempo esperava por uma oportunidade para trabalhar na I Liga. A estreia está marcada para as 18h15 do próximo sábado, num jogo importante para as contas europeias, entre duas equipas separadas por um ponto.