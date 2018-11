Dodô: emprestado pelo Shakhtar foi travado, mas volta a aparecer

Defesa-direito brasileiro vai aproveitar o desgaste físico de Sacko para ganhar ritmo frente ao União da Madeira e tentar baralhar as opções de Luís Castro no campeonato.

Dodô está a ser trabalhado para voltar a jogar na Taça de Portugal, no jogo com o União da Madeira. Luís Castro não está a pensar fazer muitas alterações no onze, ao contrário da eliminatória com o Valenciano, mas quer dar a oportunidade a alguns jogadores. O defesa-direito brasileiro vai ser um dos contemplados, não só pelo rendimento que tem evidenciado em situação de treino, mas também para gerir a condição física de Sacko, nesta altura integrado na seleção do Mali.

Convocado para o jogo do Mali com o Gabão, em Libreville (qualificação para a CAN"2019), o atual titular no lado direito da defesa só regressará a Guimarães no início da próxima semana (na melhor das hipóteses, voltará a treinar na terça-feira) e desgastado pelas viagens aéreas. Assim, Sacko perderá parte da preparação para o jogo da Taça de Portugal, cenário ideal para Luís Castro lançar Dodô. A chegada do defesa a Guimarães, por empréstimo do Shakhtar Donetsk, criou bastantes expectativas, sobretudo por se tratar de um jogador que foi 11 vezes utilizado na seleção brasileira de sub-20. Titular nos primeiros jogos do Vitória, o defesa brasileiro lesionou-se frente ao Feirense e abriu as portas do onze a Sacko, voltando apenas a jogar na Taça de Portugal, há cerca de um mês. O treinador quer dar ritmo ao antigo jogador do Coritiba, também para espicaçar a luta pelo lugar e aumentar a qualidade de escolha.

Se Dodô é um dos jogadores que vão ser utilizados na deslocação ao União da Madeira, Luís Castro deverá fomentar também outras alterações. O guarda-redes Miguel Silva e o defesa-central Frederico Venâncio podem igualmente ser titulares, o primeiro por uma questão de rotatividade na baliza e o segundo para gerir a condição física de Osorio, chamado à seleção da Venezuela para os jogos com o Japão, hoje, em Oita, e o Irão, no dia 20, este a realizar-se no Catar.