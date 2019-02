"Críticas à arbitragem? Os regulamentos têm de ser mais assertivos em relação aos agentes do futebol"

Otimista na obtenção de um lugar que permita ao Vitória disputar as competições europeias na próxima época, Júlio Mendes reprovou, esta manhã, a postura de quem criticou recentemente a arbitragem, referindo-se, obviamente, ao que se passou na final four da Taça da Liga. "Propusemos fazer uma análise construtiva, de seis em seis jornadas, à arbitragem [nos jogos do Vitória], para fazermos uma comparação de critérios. Mas não queremos que confundam a nossa abordagem, construtiva, com outra forma de estar no futebol. Por isso não fizemos essa análise na semana passada. As declarações que foram feitas recentemente extravasaram o razoável do nosso ponto de vista. Queremos ganhar distanciamento em relação a essas posturas. Toda a gente percebe do que estou a falar, ou seja, do que se passou na Taça da Liga. Fui objeto de crítica por parte de um colega [n.d.r. António Salvador], que passadas duas semanas fez críticas que levaram ao despedimento de um comentador [n.d.r. Pedro Henriques deixou de colaborar com o Sporting]. O que é preciso fazer em relação a isto? Os regulamentos da Liga têm de ser mais assertivos relativamente às intervenções dos agentes e dos responsáveis do futebol. Estas coisas não podem acontecer", pediu o presidente do Vitória.

O dirigente manteve a ideia que a equipa vitoriana podia estar, nesta altura, no quarto lugar caso não tivesse sido prejudicada por erros de arbitragem. "Alguns podem dizer que numa ou noutra situação não temos razão, mas mesmo assim sobram muitas situações para podermos dizer que devíamos estar com outra classificação. Não fossem as vicissitudes que fui dando conta em relação a alguns erros cometidos [pela arbitragem] e que nos prejudicaram de forma muito impactante, e nós estaríamos com uma pontuação bem diferente, estaríamos claramente em quarto lugar", afirmou Júlio Mendes, dizendo ainda que "quem quiser ver futebol positivo, que venha ao Estádio D. Afonso Henriques".