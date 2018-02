Comboio europeu não aguenta mais atrasos e vem aí um dérbi para desempatar

Depois da derrota no Bessa e do afastamento do Rio Ave na luta pelo quinto lugar, a equipa de Pedro Martins está praticamente obrigada a vencer o escaldante dérbi com o Braga.

Com uma dúzia de jogos para disputar até ao fim do campeonato, o Vitória vai ter no domingo, perante o Braga, uma verdadeira prova de fogo à candidatura europeia. Depois da derrota no Bessa na última jornada, que provocou o aumento da distância para o quinto lugar, na posse do Rio Ave (sete pontos de diferença), a equipa de Pedro Martins está praticamente proibida de perder, ainda por cima num duelo que é simplesmente considerado o mais importante da temporada pelos adeptos.

O Braga, que vai chegar a Guimarães 72 horas depois de ter jogado com o Marselha para a Liga Europa, em França, é um dos adversários teoricamente mais difíceis que o Vitória tem para defrontar até ao fim do campeonato, a par dos duelos com o Benfica, na Luz, e o FC Porto, em casa. E, nesse trajeto, a equipa de Pedro Martins vai também jogar com o Rio Ave, em Guimarães (29.ª jornada), pelo que o plano para as próximas rondas passa por encurtar a distância para um dos rivais europeus, de maneira a ser equacionada a ultrapassagem quando se registar o confronto com os vila-condenses.

O dérbi com o Braga do próximo domingo pode também significar o desempate no número de triunfos entre dois velhos rivais. Ao cabo de 134 jogos realizados no conjunto de todas as competições, registam-se 53 vitórias para cada lado e ainda 28 empates. Apesar de a equipa arsenalista ter vencido nas duas últimas visitas a Guimarães, o saldo no D. Afonso Henriques continua bem vincado: 40 triunfos para o Vitória, 15 empates e 12 derrotas bracarenses.