Claques do Vitória de Guimarães em silêncio na primeira parte

As claques do Vitória estão presentes mas não manifestam apoio à equipa que esta noite defronta o Estoril durante toda a primeira parte

Uma tarja colocada antes do início do jogo indicava que as claques do Vitória de Guimarães, situadas atrás da baliza defendida pelo Estoril, iriam tomar qualquer tipo de posição depois de uma semana marcada pela invasão do treino da equipa e da reação da direção do clube.

"Aos que só sabem criticar, chegou a vossa hora de apoiar", pode ler-se na tarja. Durante os primeiros 45 minutos, concluídos com um golo para cada lado, os membros das claques mantiveram-se em silêncio, com o apoio da equipa a chegar dos restantes adeptos. Na segunda parte, tudo mudou e as claques juntaram-se no apoio à equipa vitoriana.