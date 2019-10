Blati Touré: o reforço que desapareceu no Vitória de Guimarães

Médio ainda não foi utilizado por Ivo e a justificação pode estar na abundância do plantel.

Marcus Edwards, o último reforço a chegar ao Vitória (dia 2 de setembro), já se estreou há cerca de duas semanas; Blati Touré, a segunda aquisição dos minhotos (oficializado no dia 11 de junho), continua à espera de somar os primeiros minutos com a camisola vitoriana. Provavelmente vítima de um plantel extenso (32 jogadores se contarmos com Lucas Soares), o médio do Burquina Faso é o único jogador disponível que o treinador ainda não lançou. É também, do lote de atletas aptos, o único reforço por estrear. E Ivo Vieira é, até agora, o treinador da Liga que mais jogadores utilizou: 30.

Blati Touré, de 25 anos, foi um dos primeiros jogadores contratados para esta temporada, um negócio ainda feito pela Direção de Júlio Mendes (Jhonatan, Lucas Soares, Mikel e André Pereira foram os outros reforços que chegaram antes de Miguel Pinto Lisboa tomar posse), e na pré-época foi utilizado frequentemente por Ivo Vieira. Chamado a duas convocatórias, para o segundo jogo com o Jeunesse Esch, da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, e para o duelo com o Feirense, na Taça da Liga, o internacional do Burquina Faso não saiu do banco nas duas ocasiões, pelo que foi no dia 5 de agosto que foi visto pela última vez num relvado.

A justificação para o "desaparecimento" de Blati Touré deve-se somente a mera opção técnica de Ivo Vieira. Habilitado a desempenhar a função oito ou, em caso de necessidade, a seis, se o jogador não entrou até agora nas contas do treinador, isto num quadro de lesões, não custa antever que num futuro próximo dificilmente terá espaço competitivo. Apesar de ainda não ter jogado no Vitória, o médio não perdeu espaço na seleção do Burquina Faso, que está, de resto, a representar atualmente. E o mais certo é que chegue quase em cima do jogo com o Sintrense...