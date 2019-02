Bateu recorde frente ao FC Porto três dias depois de rejeitada uma transferência

A saída de Wakaso do Vitória foi ponderada pela administração nos últimos dias do mercado de inverno.

Quem viu o rendimento de Wakaso no jogo com o FC Porto, no qual estabeleceu um novo recorde de desarmes no campeonato (11), certamente não imaginava que três dias antes tinha sido rejeitada uma proposta do Besiktas para tirá-lo de Guimarães. Anteontem, enquanto explicava as opções tomadas pelo Vitória no mercado de inverno, Júlio Mendes falou num "esforço enorme para manter os principais ativos" à disposição de Luís Castro. Pois bem, Wakaso foi um alvo forte do emblema turco, tal como o negócio proposto representava um bom encaixe para a SAD, mas pesados os prós e os contras, a decisão da administração foi no sentido de manter o jogador no plantel.

Os moldes do negócio eram estes: o Besiktas pagava meio milhão de euros pelo empréstimo de Wakaso até ao final da temporada e depois, mediante o cumprimento de objetivos pessoais do médio, seria exercida a opção de compra no verão por cinco milhões de euros, ou seja, a cláusula rescisória estabelecida no contrato com o Vitória. Se financeiramente a proposta agradou ao Vitória, do ponto de vista desportivo o negócio podia representar uma perda significativa para a equipa. Wakaso é um dos jogadores mais utilizados por Luís Castro e, depois da saída de Celis para os argentinos do Colón, não há no plantel outro jogador semelhante. De resto, o interesse do Besiktas chegou a Guimarães já depois de consumado o empréstimo do médio colombiano, razão de peso para justificar igualmente a nega dada ao emblema de Istambul.