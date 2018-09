Azar bate de novo à porta e interrompe melhor série de Welthon

Clube refere que o ponta de lança brasileiro tem uma entorse no tornozelo esquerdo.

Welthon é baixa confirmada para os próximos jogos do Vitória. O tempo de paragem do jogador brasileiro deverá rondar entre as três e cinco semanas, dependendo da resposta ao tratamento. De acordo com a informação dada pelo clube, Welthon tem uma entorse no tornozelo esquerdo.

O ponta de lança vê, assim, interrompida uma série de três jogos a titular, a sequência de utilização mais prolongada desde que está em Guimarães. Contratado ao Paços de Ferreira no mercado de janeiro da época passada, Welthon sentiu dificuldades para se impor na equipa devido a uma série de lesões. Agora, numa altura em que estava a cimentar o lugar no onze de Luís Castro, um novo problema físico impede o atacante de ser utilizado nas próximas jornadas.

Portimonense, V. Setúbal e Marítimo são jogos riscados para o brasileiro, que poderá aproveitar a paragem do campeonato após a sétima jornada para recuperar a tempo do dérbi com o Braga, em Guimarães, no dia 28 de outubro. Curiosamente, a estreia de Welthon com a camisola do Vitória na época passada aconteceu precisamente no dérbi minhoto, tendo entrado nos minutos finais do jogo.