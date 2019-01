André André vai falhar jogo com o FC Porto

Médio foi substituído nos primeiros minutos da segunda parte do jogo com o Feirense.

André André vai falhar o jogo com o FC Porto no domingo à noite, no Estádio D. Afonso Henriques. Substituído nos primeiros minutos da segunda parte do jogo com o Feirense, realizado ontem, a reavaliação feita entretanto ao médio após a realização de exames revelou uma fratura do quinto dedo do pé esquerdo.

Ainda que o tempo de paragem não esteja estabelecido, porque também depende da reação do jogador aos tratamentos, este tipo de lesão acarreta normalmente um período de recuperação de algumas semanas. Quer isto dizer que, além do jogo com o FC Porto, André André também vai falhar as partidas com o Tondela e o Portimonense, pelo menos.