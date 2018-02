A história de João Afonso, um central que reentrou no castelo pela porta da frente

Defesa-central percebeu na pré-época que não ia ser primeira opção para Pedro Martins e aceitou o convite do Córdoba, de Espanha. Marcou no primeiro jogo após o regresso.

Seis meses depois de ter sido emprestado ao Córdoba, da segunda divisão de Espanha, dificilmente João Afonso poderia ter imaginado um regresso mais auspicioso a Guimarães. O central aproveitou o castigo de Jubal e, apenas com três treinos realizados, convenceu Pedro Martins a dar-lhe um lugar no onze no jogo com o Paços de Ferreira, tendo terminado como um dos melhores em campo e também com um golo marcado. E, como é óbvio, vai manter-se como titular ao lado de Pedro Henrique na deslocação ao Bessa, no próximo domingo.

Numa época marcada por um fraco desempenho defensivo (o Vitória tem mais golos sofridos do que marcados), a entrada de João Afonso no onze pode ajudar a estabilizar o sector até ao fim da época. Esta é a 12.ª dupla utilizada por Pedro Martins, uma situação que se explica pelas lesões que já atingiram todos os centrais, à exceção de Moreno. Até esta altura, a parceria entre Jubal e Pedro Henrique é a que tem mais jogos realizados (dez), seguida pela dupla formada por Jubal e Marcos Valente (nove jogos).

Com contrato até junho de 2019, João Afonso já passou por altos e baixos no Vitória. Descoberto no Benfica e Castelo Branco, o central fez uma primeira época notável (2014/15), sob o comando de Rui Vitória, com 27 jogos e dois golos marcados. A segunda temporada foi bem diferente e o jogador teve dificuldade em lidar com Sérgio Conceição, apesar de ter terminado como titular. Emprestado ao Estoril em 2016/17 (33 jogos), o defesa percebeu que não ia entrar nos planos de Pedro Martins para esta época e, em julho, seguiu para o Córdoba, regressando agora pela porta principal.