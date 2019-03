Rochinha, reforço do Vitória: "É mais difícil jogar aqui do que no Boavista"

Médio espreita o primeiro encontro como titular no Vitória de Guimarães, elogia os adeptos e está confiante na conquista do quinto lugar.

Rochinha fez esta quarta-feira parte da delegação do Vitória de Guimarães que marcou presença na Quinta do Barredo, no Monte do Monchique, no âmbito do Projeto Guimarães mais Floresta, sendo que foram plantadas 30 árvores. O médio ex-Boavista, reforço de inverno, falou sobre o clube e ambições para o que resta de temporada.

"A adaptação está a ser boa, o grupo é muito bom. Já conhecia o Rafa Soares e o Tozé, mas todo o grupo me ajudou na adaptação. Mal soube do interesse do Vitória quis ir o mais rápido possível", referiu aos jornalistas. "O Vitória aproxima-se muito de um clube grande, o ambiente criado pelos adeptos em casa é fantástico e ajuda muito", elogiou Rochinha, que já participou em alguns jogos como suplente utilizado, mas ainda não foi titular.

"A concorrência é diferente, é mais difícil jogar aqui do que no Boavista. Tenho de me preparar, quando surgir a oportunidade tenho de a agarrar. O estilo de jogo de Luís Castro, de privilegiar a posse de bola, é do agrado de todos, do meu também", continuou, falando do quinto lugar.

"Sabíamos que seria uma questão de tempo. Vai ser difícil manter, mas acreditamos muito nas nossas capacidades", comentou Rochinha, que teve a companhia de Pedro Henrique, Miguel Silva, Florent, André Almeida e Joseph.