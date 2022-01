Ingleses garantem que Leicester está de olho em Mumin

Jornal inglês Daily Mail refere que o Leicester pode avançar para o central na próxima temporada. Newcastle e Lyon também na peugada

O jornal inglês Daily Mail escreve este sábado que o Leicester estará interessado em contratar o central Mumin, no defeso na próxima temporada. Além disso, a mesma publicação adianta, também, que o internacional ganês chamou igualmente à atenção do Newcastle e dos franceses do Lyon.

Com contrato válido até ao verão de 2024, o Daily Mail avalia Mumin em cerca de 12 milhões de libras (mais de 16 milhões e meio de euros), embora o valor de mercado do defesa, no portal Transfermarkt, esteja cifrado em 3 M€. Contratado, na época anterior, ao Nordsaelland, o jogador, 23 anos, tem 16 jogos realizados na presente temporada e um total de 44 com a camisola do Vitória.