Incidentes com o Sporting: adeptos vitorianos revoltados e nem Palhinha escapa

Uma semana depois dos incidentes no D. Afonso Henriques, os adeptos não esquecem o que consideram ter sido uma vergonha. Além do clube, a Câmara também quer uma reunião com o comando da PSP.

Os adeptos do V. Guimarães estão revoltados com aquilo que consideram o exagero do uso da força por parte da Polícia durante o jogo com o Sporting.

A Direção do clube minhoto já tinha anunciado que iria pedir uma reunião com o comando da Polícia de Segurança Pública (PSP) e, na última quinta-feira, a Câmara Municipal de Guimarães também anunciou que vai fazer o mesmo pedido.