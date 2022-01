Ilustres pedem a Europa em ano de centenário do Vitória

Clube comemora 100 anos em setembro. No primeiro dia de 2022, Costeado, Quim Berto e Alex convergem num ponto: os adeptos merecem o clube nas provas da UEFA

O V. Guimarães entrou oficialmente em ano de centenário. Será a 22 de setembro que os minhotos completarão o 100.º aniversário e O JOGO convidou três figuras históricas a desfiarem desejos e ambições para um ano histórico. Costeado, Alex Costa e Quim Berto convergiram num ponto: a qualificação europeia é o mínimo que a equipa poderá alcançar, para dar uma alegria aos adeptos. "O objetivo só pode ser esse. O Vitória tem que fazer um campeonato à sua imagem", defende Costeado. "O clube tem que se aproximar da grandeza dos adeptos. Há um objetivo claro, que é o apuramento para as competições europeias e que é importante que seja cumprido, para se valorizar os jogadores e a instituição", entende Alex Costa.

A 22 de setembro, o Vitória comemorá 100 anos de existência

O conjunto orientado por Pepa passou o réveillon no oitavo lugar, a dois pontos do Estoril, quinto, último lugar de acesso à Europa. Quim Berto expressou confiança na equipa. "Ninguém se qualifica a meio da época. Ainda há um longo caminho a percorrer e toda a estrutura tem que perceber que este é um ano fundamental para dar uma alegria aos sócios, que passa pelo acesso à Liga Europa ou à Conference League", comentou.

Eliminados da Taça de Portugal e da Taça da Liga, os vitorianos não poderão juntar um troféu à data especial. Estabilidade financeira e aposta ainda maior na formação são outras premissas

Mas há mais desejos na mente dos três antigos jogadores. Recentemente foi aprovado pela SAD um plano estratégico que visa aumentar as receitas e reduzir custos. Edwards, o jogador mais valioso do plantel, cotado em 13 M€ pelo portal Transfermarkt, poderá render milhões e Costeado não teme uma possível venda, já em janeiro. "Se tiver que ser, será um mal menor. Caberá à Direção e à equipa técnica encontrar outro jogador e rentabilizá-lo", justifica. "Sabemos que o Vitória passa por grandes dificuldades, por isso desejo um clube mais estável. É preciso ter os pés bem assentes no chão e encarar um dia de cada vez para levantarmos o clube", pede Quim Berto. A aposta na formação deve ser consolidada. "Tem muito mais a ver com uma convicção do que com desespero financeiro. Está mais que provado que a formação é de excelência. Tem que se criar uma política de investimento sustentável", atira Alex Costa. "O princípio tem que ser tirar um ou dois jogadores por ano para a equipa principal", conclui Quim Berto.

>> OPINIÕES

Costeado, ex- jogador

"Será um ano de festa e o desejo passa por ir a uma competição europeia e fazer um campeonato à imagem do clube. É necessário dar mais alegras aos sócios. Saída do Edwards? Se tiver que ser vendido, é um mal menor. É a lei da vida. A Direção e a equipa técnica terão que encontrar e rentabilizar outro jogador."

Alex Costa, ex- jogador

"É um ano extremamente importante para a instituição. O centenário marca a vida de um clube e muitas vezes são datas que servem para inaugurar uma nova era. O Vitória tem que se aproximar da grandeza dos adeptos. A aposta na formação tem muito mais a ver com uma convicção do que com um desespero financeiro."

Quim Berto, ex- jogador

"Desejo que em 2022 o Vitória seja um clube mais estável do que nos últimos anos. Europa? Ainda há um longo caminho a percorrer e toda a estrutura tem que perceber que este é um ano fundamental para se dar uma alegria aos sócios, que passa pelo objetivo Liga Europa ou Conference League. É preciso levantar o Vitória."