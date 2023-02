"Ibrahima Bamba? Quem é que não tem comportamentos desajustados com 20 anos?"

Moreno Teixeira, treinador do V. Guimarães, na antevisão do jogo de sábado (20h30) contra o Estoril, da 19.ª jornada da Liga Bwin.

Sobre Ibrahima Bamba: "O Ibra é um miúdo com um talento incrível e eu fui dizendo que ele iria errar e iria falhar, porque tem 20 anos. Quem não falha, quem não tem comportamentos desajustados e reações desequilibrados com 20 anos? Todos nós tivemos. O Ibra percebeu que as teve. Aqui só joga quem quer muito jogar no Vitória e quem esteja comprometido com o clube. Posso garantir que o Ibra vai ser titular com o Estoril. Se vai jogar é porque senti que ele está muito comprometido com a cidade, com o clube e, acima de tudo, com um grupo que o ajudou muito a ser aquilo que ele é hoje. Não sei se existiu ou não caso, mas a questão do Ibra está encerrada. Ele está muito satisfeito em Guimarães e por representar este grande clube. Tem um grupo fantástico que quer o melhor dele e que o ajudou. Se ele continuar a ser aquilo que tem sido até hoje, será sempre, ou quase sempre, opção, porque tem um talento incríevl. O Ibra ou os Ibras do nosso grupo que não tenham um comportamento que eu entendo que é o exigido por este clube, não serão opção. O caminho é o Ibra que o irá decidir. Neste momento estamos muito satisfeitos por tê-lo connosco. Ele tem um aspeto que valorizado muito no ser humano, a gratidão. E ele está grato por tudo aquilo que o clube fez por ele. Estou à vontade para falar nisto porque, se calhar, sou a pessoa que o conhece melhor; trabalho com ele há dois anos. Estou muito satisfeito por trabalhar com ele, porque sei que ele me ajuda e ele está muito satisfeito por representar este grande clube."

EM ATUALIZAÇÃO