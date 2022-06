Ibrahima Bamba, jovem médio do Vitória, despertou atenções

Foi observado, em treinos, pelo selecionador Mancini e já motivou sondagens de Itália, França e Inglaterra.

Ibrahima Bamba é a nova pérola do Vitória e brilha como nunca desde que prestou provas em treinos da seleção de Itália, inserido no do projeto "Interesse Nacional".

O selecionador Roberto Mancini quis confirmar, de perto, as boas referências que lhe transmitiram sobre o médio italo-marfinense, que cresceu nos sub-23 e equipa B dos minhotos e funcionou como "clique" para um curioso assédio, com clubes de Itália, França e Inglaterra a sondarem a sociedade desportiva do Vitória.

Os sócios vitorianos poderão, no entanto, descansar, porque o executivo presidido por António Miguel Cardoso pretende retê-lo durante mais uma época na perspetiva de o valorizar um pouco mais, conseguindo, assim, um encaixe atrativo a médio prazo.