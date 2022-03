Hugo Silva e a expulsão de Pepa: "Não retira em nada a atitude positiva que tem tido"

Declarações de Hugo Silva, treinador-adjunto do V. Guimarães, após a derrota na receção ao Sporting, por 1-3, na 27ª jornada da Liga Bwin

Exibição: "A equipa esteve bastante bem, há que valorizar aquilo que foi feito pelos jogadores. Houve momentos na primeira parte em que soubemos não ter bola e controlar o jogo dessa forma e, quando a tivemos, soubemos exatamente onde criar mossa no adversário. Sentimos que estamos a ser cada vez mais consistentes, na segunda parte a equipa entrou muito bem, houve depois um momento em que não conseguimos controlar e isso foi mérito do Sporting".

Mudança tática do Sporting, após entrada de Pote: "Eles conseguiram ligar mais por dentro, nas costas dos nossos médios, mas depois do golo houve capacidade para reagir, recuperámos bastantes bolas altas e corremos atrás do resultado, infelizmente não conseguimos, mas há que valorizar o que foi feito, que foi extraordinário".

Se o 1-0 tivesse aguentado até ao intervalo, o V. Guimarães teria vencido? "Nós sentimos que a equipa, na entrada da segunda parte, acabou por não se intranquilizar. Entrámos bastante bem, mas depois mérito do adversário, que conseguiu controlar a partida durante cerca de 20 minutos, mas acho que os nossos jogadores estão de parabéns. O público foi incrível e é este o caminho".

Três expulsões na equipa técnica prejudicaram os jogadores? "Nós estamos todos alinhados na mensagem que passamos e falando do mister [Pepa], está à vista de toda a gente que ele sempre teve uma atitude positiva para com o jogo e para com os seus, a expulsão não retira em nada a atitude positiva que ele tem tido".