Hugo Silva, adjunto do Vitória: "Não estamos a olhar para o que outros fazem"

Declarações de Hugo Silva (treinador-adjunto) após o jogo Moreirense-Vitória de Guimarães (0-1), da 28.ª jornada da I Liga Bwin

Sobre o jogo: "Na primeira parte, no momento em que tivemos bola, não nos desorganizámos e tivemos identidade. Contudo, quando aumentámos os índices de agressividade, a equipa passou mais para cima do encontro. Isso melhorou a nossa qualidade de jogo. Estivemos sempre mais próximos da baliza adversária e criámos mais oportunidades. Não é que estivéssemos a fazer um mau jogo na primeira parte, mas precisávamos disso e a equipa cresceu com estas mudanças."

Sem olhar: "São três pontos muito importantes. Não estamos a olhar para o que outros fazem. Até ao final, vamos lutar com tudo pelo nosso objetivo. Hoje, juntamente com os nossos adeptos e na ausência do nosso líder [Pepa], que faz bastante falta, conseguimos uma vitória importantíssima, mas que significa apenas três pontos. Na próxima ronda [diante do líder FC Porto], sabemos que vamos entrar competitivos para conseguir mais três pontos."

Experiência por ser treinador principal: "Temos uma cumplicidade grande enquanto equipa técnica, estamos alinhados na mensagem que queremos passar e estivemos sempre em contacto. Foi uma experiência diferente. Tentei passar ao máximo a energia que o nosso míster normalmente passa e dar feedbacks da forma mais assertiva".