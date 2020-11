"Houve mérito do Gil... soubemos sofrer"

João Henriques, treinador do V. Guimarães, diz que a equipa está no caminho certo

João Henriques, treinador do V. Guimarães, falou da vitória em Barcelos (1-2), frente ao Gil Vicente e ainda da evolução da equipa.

Análise ao jogo: "Antes de mais, admitir que houve uma boa reação do Gil Vicente na segunda parte, mérito para eles. Mas, no nosso plano tático-estratégico, sabíamos que nos últimos 20 minutos, refrescando o meio-campo e o ataque, conseguiriamos finalizar ou dilatar a vantagem. Sabíamos que o Gil Vicente vinha de dois jogos de exigência máxima [no Dragão e em Alvalade], é natural que houvesse fadiga do adversário que viajou para Lisboa a meio da semana para defrontar o Sporting e sabíamos que podíamos aproveitar isso. Não queríamos sofrer o golo nem entrar tão receosos na segunda parte, mas houve mérito do Gil, que tem um treinador que sabe o que quer e tem uma equipa bem trabalhada. Soubemos sofrer. O crescimento desta equipa tem de ser sustentado em vitórias. Há coisas a consolidar e a melhorar."



Próximo adversário (Sporting): "Melhorámos bastante, com mais presença na área, como foi pedido, com mais situações de perigo, como queríamos, agora vamos consolidar isto. Vamos continuar a ser uma equipa sólida no processo defensivo, ter mais tempo com bola, a controlar mais o jogo e os seus ritmos. É o terceiro jogo que faço, temos duas vitórias fora em terrenos difíceis [Bessa e Barcelos[ e um dérbi com o Braga que nos deixou um amargo de boca porque podíamos ter tido um bocadinho mais pela segunda parte que fizemos. O caminho é este. São seis pontos em três jogos, mas com a certeza de que queríamos nove em nove possíveis. E já estamos a pensar no Sporting em casa para que em casa consigamos os resultados que estamos a conseguir fora".