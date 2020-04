Históricos do Vitória querem mais André Almeida

Miguel e Quim Berto apreciam o médio de 19 anos e defendem que tanto será uma referência para os companheiros como um importante elo de ligação com os adeptos.

Sempre à frente no seu tempo, André Almeida carrega o legado dos jogadores naturais de Guimarães que percorreram todos os escalões de formação do V. Guimarães até alcançarem a equipa principal. Em 2016/17, tornou-se no jogador mais jovem de sempre a estrear-se pela equipa B, com apenas 16 anos; nesta época, foi lançado por Ivo Vieira e depressa passou a ser encarado como uma opção válida, fazendo lembrar os primórdios de ex-vitorianos de renome, com a mesma origem. Entre outras ocasiões, alinhou como titular na excelente exibição no Emirates Stadium, frente ao Arsenal, e até já leva um golo marcado no campeonato. "O meio-campo é o setor que melhor está servido de jogadores e, por isso, é natural que tenha saído da equipa. Se não tivesse sofrido um problema físico, nesta altura seria titular indiscutível", avaliou Miguel, um ex-vitoriano bem conhecido dos adeptos.

Quim Berto, outro histórico do clube, diz-se impressionado com "o potencial" do número 70 e acredita que assumirá um importante papel. "Tem o ADN do clube, a mística. Os jogadores da casa passam sempre mensagens especiais aos outros e o André, pelo seu percurso, tem tudo para ser um exemplo", assinalou. Estimando que André Almeida depressa voltará a jogar porque "Ivo Vieira já deu provas de que não olha a nomes", Miguel gaba-lhe "a personalidade" em campo, "pouco habitual num miúdo com 19 anos", e espera que mais jovens da formação, naturais de Guimarães, alcancem a primeira equipa. "Os adeptos revêem-se muito neles. Tenho a certeza de que o Vitória ficaria muito forte com mais jogadores dessa gama", referiu. Para além da questão afetiva, Quim Berto entende que o Vitória até sairá a ganhar em termos económicos. "São jogadores diferenciados, bem trabalhados, e poderão proporcionar grandes vendas", explicou.