Vitória de Guimarães não tem hino oficial, mas pensa-se nisso

Clube tem três canções de apoio, mas os intérpretes acham que chegou o momento de compor ou adotar uma música representativa

A 22 de setembro do ano passado, na Gala do Centenário, no Pavilhão Multiusos de Guimarães, Dino Freitas, José Alberto Reis e Zé Miguel cantaram os hinos oficiosos do Vitória. As canções de incentivo ao clube, criadas, respetivamente, em 1986, 2007 e 2016, não são hino oficial e, por isso, há um grupo de sócios interessado em definir um que possa ser apresentado como tal. "Quem o define o hino oficial é a Direção, não é uma questão estatutária. É um cântico ou uma música e, assim sendo, cada um dos sócios pode utilizar o que quiser, sendo difícil de instituí-lo, mesmo que a Direção o decida", explica a O JOGO Belmiro Pinto dos Santos, presidente da Assembleia Geral. "Comecei a ver o Vitória no estádio quando tinha seis anos e o hino que se ouvia era o do Dino Freitas. Pode não ser o mais bonito do ponto de vista musical, mas é o que mais me sensibiliza, por ser o que ouvia quando ia ao futebol em miúdo. O do José Alberto Reis também é muito bonito. O último [de Zé Miguel] também tem uma letra linda, mas é uma versão de Rod Stewart. Os outros são superiores, porque são originais", avalia.

Dino Freitas revela que até já recebeu convites para escrever canções para outros clubes. "Isso, nem morto! Por respeito que tenho por mim próprio", garante o autor da primeira canção de apoio, em 1986, quando "o Vitória estava a jogar um belíssimo futebol", considerando que as três canções são "todas boas." "É preciso fazer um hino oficial. As cantigas de incentivo ao Vitória são como ter fé em Deus; quanto mais, melhor", diz, sugerindo que se encontre "um bom texto, um produtor" e que se ponha "as bandas filarmónicas, orquestras e todas as vozes de Guimarães, de rock, pop, folclore... a cantar um hino do Vitória, para acabar definitivamente com o hino do Dino, o do Zé Alberto Reis e do Zé Miguel. Gostava de não morrer sem ver isso concretizado", atira.