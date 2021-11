Herói do V. Guimarães com o Moreirense explica o golo da vitória: "No lance anterior..."

Bruno Duarte apontou o segundo golo do triunfo do V. Guimarães, por 2-1, com o Moreirense e foi eleito o MVP da partida pelos adeptos

Entrar e marcar: "O treinador pediu para dar o máximo, para ter total entrega, para procurar o golo e tive a felicidade de o fazer. No lance anterior ao golo, pensei que ia marcar. Foi uma boa bola do Quaresma, consegui fintar o central, mas ele ainda conseguiu recuperar e cortar a bola. Logo a seguir, foquei-me no lance seguinte e marcar no canto, o Quaresma bateu muito bem e eu estava lá para concluir. Queria enaltecer os nossos adeptos que nos empurraram o tempo todo, agradecer ao Bruno Varela que fez defesas incríveis e nos deu a oportunidade de vencer por 2-1, e toda a equipa que lutou até ao final."

Mais golos esta época: "Estou mais feliz comigo próprio. Estou-me a prevenir melhor em termos de lesões, tive muitas no ano passado, também tive Covid e isso mexeu comigo. Este ano estou diferente, comecei muito bem o ano, muito feliz e empolgado com a nova época e estou muito motivado para o resto da época. Temos muito jogos pela frente, estou focado em ajudar a equipa com golos e, mais importante ainda, com vitórias."

Contribuição dos colegas: "É fantástico, temos extremos de muita qualidade, temos o Edwards, Quaresma, Rochinha, Lameiras, entre outros que também nos municiam e estamos muito gratos por eles poderem desequilibrar nos flancos. Só nos cabe estar preparados, porque eles vão criar oportunidades para nós, avançados."

Concorrência de Estupinán e Herculano: "É uma competitividade muito saudável. Damo-nos muito bem os três, nos treinos, no dia a dia, nos estágios, estamos sempre juntos, conversamos muito, sempre a aprender uns com os outros. Cada um vivenciou algo que os outros não viveram, isso traz experiência para os três, acho que o Vitória está bem entregue em termos de avançados."