Herculano não é primeira opção e V. Guimarães pondera vender o avançado

Avançado não será primeira opção para Pepa, tem clubes interessados e não está descartado um negócio se o encaixe financeiro convencer. Alfa Semedo aguarda colocação. Promovido em 2021/22 à equipa principal, avançado foi suplente utilizado em seis jogos. Antes de renovar, era apelidado de "Lukaku" português e apontado regularmente a gigantes europeus.

A venda de Herculano Nabian neste verão está a ser ponderada pela SAD do Vitória de Guimarães. Tapado por Anderson Silva e Bruno Duarte, o avançado de 18 anos não será primeira opção para Pepa e está na mira de alguns clubes estrangeiros, podendo situar-se entre os interessados os italianos do Empoli, Udinese e Lecce, como reportou o "Tuttomercato". A sociedade desportiva tem sido sondada pelo jogador e poderá avançar para negociação se for confrontada com uma proposta convincente, capaz de desafogar um pouco mais as finanças do clube.

Em termos desportivos, a eventual saída de Herculano não significaria, à partida, uma baixa de relevo. Ao contrário do que se previa, depois de ter renovado o contrato por três épocas (até 2023), com mais duas de opção, ficando seguro com uma cláusula de 60 milhões de euros, o ponta-de-lança apenas participou em seis jogos pela equipa principal em 2021/22, sempre como suplente utilizado, e o mais certo é que volte a ser encaminhado para o banco na eventualidade de permanecer no clube.

A notoriedade do avançado continua a ser, ainda assim, grande, muito pelo que fez nos escalões jovens, assinando mais de 150 golos, e por já somar 35 internacionalizações desde a Seleção Nacional sub-15 aos sub-19. Muito antes de ter dado o salto para a equipa principal (aconteceu na temporada anterior), os adeptos distinguiam-no com o apelido de "Lukaku" português e, pela mesma altura, era observado com regularidade por Real Madrid, Milan e Borussia de Dortmund, entre outros clubes, ainda que sem propostas à vista, mas essa exposição chegou e sobrou para se tornar muito complicada a renovação do contrato, só possível no verão de 2020 após a intervenção pessoal do anterior presidente, Miguel Pinto Lisboa.

Na iminência de partir também está Alfa Semedo, cujos salários são considerados elevados. A aguardar colocação, o médio deverá regressar a Inglaterra.