Hélder Sá tremido no plantel e pré-época será determinante

Hélder Sá com a camisola do V. Guimarães

Possibilidade de o jovem lateral ser emprestado pelo V. Guimarães não está posta de parte.

A pré-época será determinante para Hélder Sá. Ao contrário de Maga, o lateral-esquerdo foi perdendo espaço na equipa do V. Guimarães e acabou por terminar a época ao serviço dos bês, sendo uma possibilidade o empréstimo na perspetiva de jogar com regularidade.

Para tal acontecer, a sociedade desportiva do Vitória terá de ganhar folga financeira para atacar novamente o mercado, sabendo-se que um dos reforços já assegurados é precisamente o defesa-esquerdo japonês Ryoya Ogawa, por empréstimo do FC Tokyo, com opção de compra de um milhão de euros.