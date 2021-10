Hélder Sá: "Devo destacar a forma como fomos para cima do adversário"

Declarações do defesa do V. Guimarães em reação ao empate (3-3) diante do Benfica, em jogo do grupo A da Taça da Liga, realizado no Estádio D. Afonso Henriques

Vitória merecia mais: "O resultado mais justo seria a nossa vitória. Queria destacar a forma como, depois de dois golos sofridos, fomos para cima do adversário. Tornámos a sofrer, mas continuamos sempre a lutar pelo empate, primeiro, e depois pelo triunfo. Devo destacar a entrega e, sobretudo, a luta que fizemos durante os 90 minutos. Nunca deixámos de acreditar."

Diferença exibicional na segunda parte: "O golo do Estupiñan fez muita diferença. Ir para a segunda parte com um 3-2 é completamente diferente. Um golo [mais] relançava completamente o jogo. Os adeptos deram-nos uma força extra."

Confiança na passagem à final-four da Taça da Liga: "Tudo é possível. Estamos em primeiro lugar. Se acabasse agora, passávamos à final-four."