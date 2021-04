Hélder Sá compensa devolução de Mensah: ganês deixa Vitória no final da época

Afirmação do jovem lateral-esquerdo, lançado frente ao Tondela, facilita a saída do internacional ganês, emprestado pelo Red Bull Salzburgo com opção de 2,2 milhões de euros.

Reforço sonante para 2020/21, Gideon Mensah defenderá o emblema do Vitória de Guimarães somente até ao fim da época.

Apesar de se ter tornado rapidamente numa opção regular, a sociedade desportiva não está na disposição de acionar a opção de compra do passe, fixada em 2,2 milhões de euros, e vai devolver o lateral-esquerdo aos austríacos do Red Bull Salzburgo, tudo apontando para que continue a reforçar o plantel seguindo uma linha de contenção, privilegiando a contratação de jogadores livres, a partilha de passes ou assegurando os serviços de outros no âmbito de empréstimos, como é o caso de Mensah. A saída do internacional ganês não é encarada, de resto, como um rombo no plantel, pois o Vitória aposta forte em Hélder Sá, um jovem produto da formação lançado na última jornada, frente ao Tondela.

Há muito que o defesa despertou atenções e, já em maio de 2020, ainda com 17 anos, foi convidado a assinar um contrato profissional válido por três temporadas, protegido por uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros. Entre a época passada e a atual, o esquerdino saltou dos juniores para os sub-23, depois para a equipa B e já não deixará a principal, sabendo-se que deverá figurar no plantel da equipa principal da próxima época. Com mais uma época de ligação ao clube e recentemente reincorporado no grupo, depois de ter superado um problema muscular, Sílvio será o concorrente direto de Hélder Sá, a menos que a equipa técnica entenda que o setor precisa de um novo intérprete. Até lá, Mensah continuará a ser opção para o corredor esquerdo da defesa, mas poderá ser encarado de outra forma por Bino Maçães, já conhecedor dos planos da SAD.