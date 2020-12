Declarações de João Henriques na sala de imprensa após a derrota com o FC Porto.

O resultado: "[Estou] satisfeito apenas com aquilo que vai ser o futuro do Vitória. De resto, o resultado não nos dá nada. Queiramos vencer. Queríamos não sofrer os golos que sofremos e da forma que os sofremos. O segundo e o terceiro golo são reveladores da imaturidade da equipa. Contra estas equipas, esses traços de imaturidade são evidentes."

Detalhes: "Quando uma equipa que passa para a frente do marcador e sofre no minuto seguinte, isso afeta. Esses detalhes definem o resultado. Esses jogos fazem com que vamos aprendendo e crescendo. Não levamos os pontos que queríamos. A equipa cumpriu o plano estratégico. Queríamos ser incisivos quando atacávamos. Fomos [ao marcar o 1-0]. Depois, num erro coletivo, permitimos que o Sérgio [Oliveira] colocasse uma bola em profundidade para o FC Porto fazer golo [1-1]."

Golos sofridos: "Na segunda parte, voltámos melhor do que no final da primeira. Voltamos a ser incisivos quando chegámos à frente. Não podemos é sofrer o empate assim e o terceiro golo daquela forma. Permitimos ao adversário ter mais bola, circulá-la, impedindo-os de jogar por dentro e obrigando-os a jogar por fora. Anulámos quase sempre os cruzamentos. Houve também muitos remates [do FC Porto] para fora. Estava tudo preparado para sairmos com qualidade, mas nem sempre conseguimos."

Lance de Romário Baró: "Quando estamos a vencer por 1-0, há um amarelo que fica por mostrar ao Romário Baró, que seria o segundo. É mais um detalhe na história de um jogo que fica marcado pela nossa imaturidade."

Futuro: "Defrontávamos o campeão nacional em título e sabíamos o grau de dificuldade do jogo, mas queríamos vencer. Queremos transformar esta imaturidade em maturidade competitiva o mais rapidamente possível. Faltou-nos solidez e frieza para garantir que os três pontos ficassem em Guimarães. Na globalidade, isso deixa-nos otimistas para com o futuro, mas, para já, não nos deixa nada. Queríamos ganhar. Queríamos ir em vantagem para o intervalo. As equipas maduras neste tipo de jogos raramente permitem estas situações. Há dois meses, não conseguiríamos fazer este tipo de jogo. A equipa está mais sólida, com resultados a aparecerem. Vamos tentar diminuir os erros ao longo da competição. Os jogos vão trazer a maturidade competitiva desejada."