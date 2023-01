Guarda-redes do Vitória de Guimarães​​​​​​​ apontado à Hungria

Contratado em 2018, Antal, guardião formado no MTK (Hungria) defendeu a baliza dos juniores, sub-23 e equipa B do Vitória.

O futuro próximo de Antal Bencze deverá passar pela Hungria.

Pontualmente utilizado na equipa B do Vitória, o guarda-redes de 20 anos está interessado em deixar o clube, tal como o nosso jornal já havia adiantado, e deverá acertar em breve a rescisão do contrato com os minhotos para depois regressar à Hungria, havendo vários clubes do seu país interessados, segundo difundiu a Imprensa magiar.

