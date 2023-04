"Grande rivalidade entre Guimarães e Famalicão? Nunca a senti"

Pedro Ribeiro, do Conselho Vitoriano a uma vida em Famalicão. Respeito e união no bairrismo

Na viagem de Guimarães para Famalicão, cerca de 27 quilómetros, todos os caminhos são pontuados por uma identificação entre os clubes, havendo em Famalicão um respeito lavrado por tradição ao Vitória e à forma como os adeptos exaltam a sua paixão clubística. Não estranha também que seja no concelho de Famalicão que há mais adeptos vimaranenses depois do seu próprio concelho.

Pedro Ribeiro gosta de se exibir à Vitória em Famalicão e garante que é pretexto de muitos diálogos

O fervor vitoriano tem forte exposição, até porque as freguesias famalicenses próximas de Guimarães, como Joane, ardem de amor pelos homens do castelo. Sexta-feira há mais um dérbi entre Famalicão e Vitória e Pedro Ribeiro, homem do Conselho Vitoriano, docente na Universidade do Porto, é um professor precioso nesta matéria, pertencendo a uma família com fortes raízes em Famalicão. Na cabeça dele estão três triunfos no Municipal desde o regresso ao convívio dos grandes, mas também a preocupação por uma fase crítica do Vitória.

"Nasci e sempre residi em Famalicão, morei, inclusivamente, ao lado do estádio. De lá até vi o Vitória vencer por 7-0 em 2020/21. Estou longe de ser o único adepto do Vitória em Famalicão, são várias pessoas que circulam com camisolas do clube, correm na cidade ou param no parque", explana Pedro Ribeiro.

Docente universitário corre por Famalicão trajado à Vitória, nunca deixa cair o sentimento, que garante ser comungado por muitos na cidade. Só tem pena do limite de 250 bilhetes para visitante.

"É certo que conheço muita gente do outro lado da barricada, sou amigo de infância do atual presidente do Conselho Fiscal do Famalicão. Espero revê-lo, mas é difícil arranjar bilhete, pois só entregam 250 ao visitante. Curiosamente, é mais fácil para mim ver o Vitória noutros campos. Se não existisse esse limite, estou certo que haveria mais público do Vitória. Como acontecia nos noventas, lembro um grande golo do Ziad numa vitória por 4-1", ironiza.

"Da parte do Famalicão há uma inveja boa sobre o modo de sentir em Guimarães"

"Há uma unidade no bairrismo das duas cidades, pelo que não chega a ser uma grande rivalidade. Nunca a senti! Qualquer famalicense terá vários amigos do Vitória, da mesma forma que, passando por uma escola de Famalicão, haverá sempre dois ou três miúdos equipados à Vitória. Da parte do Famalicão há uma inveja boa do modo de sentir das pessoas de Guimarães face ao Vitória. Mas Guimarães tem algo que Famalicão não será capaz de imitar, tem história e um centro histórico. Famalicão é uma cidade que tem crescido, que nasceu por ser um cruzamento de caminhos. Há uma ligação forte ao clube, mas não tanto à cidade, isso em Guimarães é indistinguível."

Pedro Ribeiro olha com preocupação para este duelo. "O Famalicão se nos ganha fica a dois pontos, está a ganhar mira europeia. O Vitória vive o pior momento, tem de quebrar este ciclo, mas enfrenta lesões importantes, como Varela e Amaro, e viu o Arouca ganhar avanço. A seguir vem uma receção ao Sporting, há o risco de uma espiral muito negativa que pode ameaçar a UEFA. Mas acredito que vai continuar a onda de bons resultados em Famalicão."

