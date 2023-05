"Graças a Deus o nosso adepto está bem. Por ele, já estaria em Vila do Conde a apoiar o Vitória"

Nuno Leite, vice-presidente do Vitória de Guimarães, revela que o adepto que sofreu queda da parte superior para a inferior da bancada sul do D. Afonso Henriques está a recuperar favoravelmente.

Nuno Leite, vice-presidente do Vitória de Guimarães, confirmou esta quarta-feira que o adepto que caiu da parte superior para a inferior da bancada topo sul do Estádio D. Afonso Henriques, no decorrer do jogo com o Vizela, está a recuperar favoravelmente.

"Graças a Deus o nosso adepto está bem. Por ele, já estaria no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, no próximo domingo a apoiar o nosso Vitória", revelou o dirigente à margem de uma visita ao infantário Nuno Simões.

"Os momentos dramáticos que vivemos no passado domingo acabaram por ter um final feliz, o nosso adepto está bem, é isso que nos apraz registar", acrescentou Nuno Leite sobre o estado clínico de Nuno André que continua internado no Hospital da Senhora da Oliveira, em Guimarães.



O vice-presidente do Vitória aproveitou o momento para "agradecer a todos aqueles que contribuíram para que tudo corresse bem". "Agradecemos às estruturas médicas do estádio, ao departamento de segurança e de organização de jogos e operacional do Vitória, às equipas médicas do Vitória e do Vizela e aos adeptos dos dois clubes. Foram todos incríveis perante a tragédia que se passou no domingo. Temos de enaltecer o trabalho de todos, a nossa equipa adversária, assim como agradecer as manifestações que nos têm chegado, desde Chaves a Faro. São manifestações de solidariedade para com o nosso adepto, por isso temos de agradecer", considerou.