Gonzalo Plata fora do alcance do V. Guimarães na próxima temporada

Gonzalo Plata ajudou o Equador a apurar-se para o Mundial do Catar

SAD assume incapacidade financeira para investir milhões na contratação do extremo aos leões.

O Vitória de Guimarães não tem nos planos exercer o direito de preferência e exclusividade na compra do passe do extremo Gonzalo Plata, assegurado no âmbito da transferência de Edwards para o Sporting.

O clube de Alvalade tenciona fazer um bom negócio com a futura venda do extremo e a Direção presidida por António Miguel Cardoso assume que não terá capacidade financeira para igualar a melhor oferta, sendo irrelevante para os minhotos, segundo apurou O JOGO, a notícia de que o Valladolid, clube ao qual se encontra emprestado o internacional equatoriano, abdicará de acionar a opção de compra fixada em dez milhões de euros, conforme anunciou publicamente o diretor desportivo Fran Sánchez ainda no começo de fevereiro.

O mesmo direito de preferência para a transferência definitiva de Plata, a partir da época 2022/23, será válido para outros jogadores do Sporting caso não seja exercido o do internacional equatoriano, mas essa possibilidade apenas será considerada pelos responsáveis vitorianos se não implicar um investimento avultado. A contenção de custos passará a marcar a gestão do clube e a nova equipa diretiva não quer abrir exceções.