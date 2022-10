Gonçalo Nogueira renovou contrato até 2026 com o Vitória de Guimarães

Médio de 18 anos soma cinco jogos pela equipa B esta época, integrou a pré-época da formação principal e esta semana está a trabalhar sob o comando de Moreno Teixeira.

A SAD do Vitória de Guimarães anunciou esta quarta-feira que o Gonçalo Nogueira renovou contrato profissional por mais quatro temporadas. O médio prolonga assim a ligação até 2026 ao clube vimaranense - expirava no fim desta temporada -, onde se encontra há desde os nove anos..

Natural de Guimarães, Gonçalo Nogueira está no Vitória desde a temporada 2013/2014, tendo passado por grande parte dos escalões de formação vitorianos.

Depois da estreia aos 17 anos na Liga Revelação, onde fez 17 jogos em duas temporadas, o médio foi chamado aos trabalhos de pré-época da equipa principal em 2022/23, e é chamada regular aos treinos da referida equipa, continuando o seu processo evolutivo na equipa B, onde alinhou nos cinco jogos que o conjunto orientado por Nuno Barbosa disputou na Liga 3.

"É uma casa que conheço muito bem"

A ligação de nove anos de Gonçalo Nogueira acaba de ser prolongada, com o médio a renovar contrato com o Vitória até 2026. O jovem de 18 anos partilhou o que sente com esta renovação.

"Sinto-me muito feliz por prolongar a minha ligação com o clube. Estou aqui vai fazer 10 anos, é uma casa que conheço muito bem, conheço as pessoas, sinto-me bem aqui, sinto-me feliz, e espero continuar a evoluir. É um clube muito especial para mim. Tenho aqui muitas histórias dentro desde clube e espero continuar com muitas mais. O meu objetivo principal é chegar à equipa principal. Quero fazer uma boa época na equipa B e quando for chamado à equipa principal poder dar uma boa resposta."

A renovação de Gonçalo Nogueira insere-se numa política de retenção dos jovens talentos do clube, de forma que possam dar cartas, no presente e no futuro, na equipa principal do Vitória, algo que o médio vê como um percurso natural, olhando até para o exemplo de outros jogadores.

"Posso prometer trabalho, dedicação, dar sempre tudo pelo clube, que acho que é muito importante, jogar bem, fazer golos e assistências. O clube acredita em mim, o Presidente acredita em mim, os treinadores da equipa principal e B também confiam muito em mim, só espero ter bons resultados e continuar o meu percurso aqui no Vitória. Quando olho para o André Almeida ou o Dani Silva, são jogadores referência para mim, porque fizeram o mesmo percurso que eu, ou parecido, e isso é um motivo de confiança, porque se eles lá chegaram, eu também posso chegar e jogar pela equipa principal."

Habituado a jogar em escalões acima da sua idade, Gonçalo Nogueira fez a pré-época com a equipa principal e mostra-se focado em melhorar determinados aspetos do seu jogo.

"Sei que ainda posso melhorar muita coisa. Fisicamente, por exemplo, ainda tenho de evoluir nesse aspeto, e aprender com os jogadores mais velhos, receber a experiência deles. Creio que jogar sempre em patamares acima puxa sempre mais por nós, porque os jogadores são de maior qualidade, têm uma maior experiência e isso é bom para mim, e faz-me crescer todos os dias e é isso que eu pretendo."