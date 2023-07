Gonçalo Nogueira foi aposta certa no V. Guimarães

Médio de 19 anos estreou-se pelos vitorianos nas competições europeias e 11 minutos após ter entrado fez o gosto ao pé. O plantel folgou no sábado e volta a entrar em ação quinta-feira, no segundo duelo contra o Celje

Gonçalo Nogueira foi um dos estreantes do Vitória nas competições europeias, diante do Celje, na Eslovénia, e não podia ter pedido uma melhor noite. O médio de 19 anos saltou do banco na segunda parte e precisou apenas de 11 minutos para marcar, dando um importante contributo para o triunfo dos minhotos (4-3). Gonçalo estreou-se na época passada na equipa principal, pela qual disputou quatro jogos, além de também ter somado 25 na equipa B.

O médio fez toda a formação no clube e é uma das mais recentes apostas de Moreno, que continua a colher talento formado na academia e tem chamado jovens para os treinos da pré-época, como são os casos de Alberto Costa, Ni Rodrigues e Diogo Sousa.

Kiko Félix regressa a casa

Kiko Félix está de regresso ao Vitória de Guimarães. Depois de ter feito a formação nos vimaranenses - jogou nos minhotos até aos sub-17 -, ter passado uma época no Felgueiras e as duas últimas no Sporting, o extremo de 20 anos voltou a uma casa que bem conhece e assinou contrato profissional até 2026. "É o clube certo neste momento da minha carreira. Só o facto de estar no meu clube já faz com que eu me sinta mais confortável e motivado. É um conforto bom, que me dá muito ânimo para triunfar, mas sei também que terei de trabalhar muito".