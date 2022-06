Gigante Tounkara entra na pré-época do V. Guimarães

Central francês da equipa B está convocado por Pepa para a preparação da nova temporada. A defesa poderá registar saídas neste verão e abrir vaga.

Nasceu na cidade luz de França (Paris) e poderá brilhar intensamente na defesa do Vitória de Guimarães se causar boa impressão durante a pré-temporada. De estatura elevada (mede 1,92 metros) e atlético, Mamadou Tounkara tem, para já, um bom motivo para andar feliz: está garantido nos trabalhos de preparação para a nova temporada e o mercado de verão até poderá ajudá-lo a atingir rapidamente a meta desejada.

Bastará para isso que um dos centrais da equipa principal deixe o clube, sabendo-se que Abdul Mumin, atualmente ao serviço da seleção do Gana, tem motivado sondagens de clubes estrangeiros - na Turquia chegou a ser apontado ao Fenerbahçe. Já Toni Borevkovic e Jorge Fernandes são candidatos a partir na perspetiva de aliviar a carga salarial dos minhotos.

Com formação cumprida no Jeanne d"Arc de Drancy, Tounkara foi contratado pelo Vitória em 2020 e depressa saltou dos sub-23 para os bês, despertando ao mesmo tempo a atenção de Pepa. Somou vários treinos com a equipa principal nesta época e, em janeiro, num depoimento ao site oficial do clube, já se dizia mais do que adaptado ao futebol português.

"Em França, joga-se um futebol mais direto, enquanto que aqui privilegiamos mais a técnica e o jogo é mais rápido. Fui-me adaptando e acho que sou agora melhor jogador do que quando aqui cheguei", assinalou o defesa, que rapidamente percebeu a dimensão do clube que iria representar quando surgiu a possibilidade de se mudar para Portugal.

"Vi o Vitória a jogar na Liga Europa. Pesquisei mais sobre o clube e a cidade e fiquei ainda com mais vontade de vir", recordou.

Estágio será em Melgaço

As férias do grupo às ordens de Pepa terminarão no dia 20. A pré-época já tem contornos bem definidos e o Vitória até já reservou um local para uma concentração de cerca de uma semana: será no Centro de Estágios de Melgaço. Após a experiência em Tróia no verão passado, os minhotos rumam desta vez mais a norte.