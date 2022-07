Geovani Júnior integra equipa B do Vitória de Guimarães

O extremo brasileiro, de 21 anos, representou as camadas jovens do Famalicão nas últimas três temporadas

O Vitória de Guimarães anunciou este sábado a chegada, por empréstimo com opção de compra, de Geovani Júnior, extremo brasileiro, de 21 anos, que representou as camadas jovens do Famalicão nas três últimas temporadas, sempre cedido pelo Barcelona Esportivo, do Brasil.

"A operação sem custos contempla uma opção de compra de 300.000€ por 50% do passe. Caso o Vitória SC acione a opção de compra, o jogador ficará ligado ao clube por mais duas temporadas", pode ler-se no comunicado publicado pelo emblema nas redes sociais.

O jovem vai integrar a equipa B vimaranense, que compete na Liga 3, e garantiu estar preparado para subir a pulso na hierarquia do clube, para que um dia dê cartas no plantel principal.

"Quando soube da oportunidade de vir para cá, fiquei logo empolgado, porque sei do peso desta camisola. O objetivo é chegar à equipa principal mas sei que tenho um caminho a percorrer e que preciso, inicialmente, de justificar a aposta e mostrar o meu valor", declarou Geovani.

Na época passada, o extremo apontou dois golos em 17 jogos pela equipa de sub-23 do Famalicão, tendo sido chamado por três ocasiões à equipa principal, onde jogou um total de 82 minutos.