Gelo ainda obriga a trabalho extra antes do Vitória-Farense

Jogo entre o Vitória de Guimarães e o Farense foi adiado para este domingo devido ao gelo verificado em determinadas zonas do relvado do Estádio D. Afonso Henriques.

O desafio entre o Vitória de Guimarães e o Farense, relativo à 14.ª jornada da I Liga, foi adiado para este domingo (17 de janeiro), às 18 horas, por determinação do árbitro face ao gelo verificado em determinadas zonas do relvado do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

No entanto, a minutos do jogo começar, ainda estão a decorrer as intervenções no relvado, com a equipa de arbitragem e os delegados do jogo a avaliar as condições de uma parte do mesmo.

Os paineis fotovoltaicos, que tinham sido colocados na noite anterior, só foram retirados meia hora antes do início agendado da partida.

Neste momento a hora de início da partida e a realização da mesma ainda é uma incógnita.

Recorde-se que, este sábado, durante o aquecimento das duas equipas, funcionários e jovens atletas vimaranenses despejavam baldes de água quente ou utilizavam picadores e sopradores para derreter o gelo.